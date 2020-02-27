Підозра на коронавірус: МОЗ пропише оформлення лікарняного під час самоізоляції

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) відпрацює юридичні аспекти самоізоляції на випадок підозри на коронавірус.

Про це на брифінгу 27 лютого поінформував заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз відпрацьовуємо питання самоізоляції у квартирах для хворих з симптомами. Хочемо вирішити ці питання, щоб унеможливити потім юридичні наслідки самоізоляції — хто повинен дати людині, яка самоізолюється, лікарняний, як це має бути оформлено. Всі ці нюанси ми опрацюємо, потім будемо запускати”, - сказав Ляшко.

Він наголосив, що зараз більшість країн запроваджують такий спосіб запобігання поширенню інфекції, як самоізоляція, зокрема це Німеччина. Самоізоляцію розглядають у випадках, коли немає критеріїв для госпіталізації, людина готова на такий крок.

У випадку коронавірусної інфекції, за словами Ляшка, важких випадків лише 20%, тих, що потребують реанімаційних заходів, - 3%.

Він повідомив, що в кожній області визначено по дві госпітальні бази і бригади екстреної медичної допомоги, які будуть викликатися на випадок підозри на коронавірус. "Ці госпітальні бази мають у своїй структурі інфекційні бокси. Їх близько 2,5 тисяч. А загалом в мережі інфекційних лікарень близько 12,5 тисяч ліжок. На першому етапі ми говоримо про те, що пацієнт має бути ізольований. Коли зростає кількість, ми розуміємо, що тих лікарень і їх потужностей не вистачає. Далі включаються перспективні плани перепрофілювання лікарень, які показують, як відділення за відділенням будуть приймати хворих з тією чи іншою інфекцією", - сказав Ляшко.

Він додав, що така ситуація буває щороку, коли зростає захворюваність на грип та ГРВІ.