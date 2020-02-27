Поліція затримала підозрюваного у присвоєнні 600 тисяч ПриватБанку
Укрінформ
Правоохоронці затримали особу, яка підозрюється у присвоєнні 600 тис. грн “ПриватБанку”.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
“Слідчі Національної поліції 26 лютого затримали і повідомили про підозру особі у заволодінні, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму майже 600 тис. грн”. - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вказана особа підозрюється, за версією слідства, у заволодінні цими коштами ймовірно шляхом протизаконних операцій з використанням підроблених платіжних карток, електронно-обчислювальної техніки (банківських автоматів).