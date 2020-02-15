Ситник вважає справу ПриватБанку однією з найскладніших

Директор НАБУ Артем Ситник вважає справу ПриватБанку однією із найскладніших серед справ, які він будь-коли бачив.

Про це він сказав в ефірі радіо “Новое Время”.

“З огляду на свій досвід, можу розповісти, що це найбільш складна справа, яку я взагалі бачив. На сьогоднішній день та справа, яка була у нас 2017 року, зараз розслідується разом з провадженням, що надійшло від Офісу генерального прокурора”, - сказав Ситник.

Він додав, що детективи НАБУ отримали дуже великий масив матеріалу щодо цієї справи. “Звичайно, колишнім бенефіціарам цього банку це не зовсім подобається”, - підкреслив він.

Ситник пояснив, що окрім того, що зацікавлені особи намагаються спонукати медіа до висвітлення справи ПриватБанку у вигідному для себе руслі, складність справи полягає ще й у тому, що детективи мають опрацювати величезні обсяги інформації.

“Складність в тому, що банк працював тривалий час, є величезна кількість транзакцій, в тому числі за кордоном, і це вимагає дуже великого обсягу роботи. Більшою мірою, він багато в чому вже зроблений. І саме усвідомлення цього і активність детективів якраз і спонукають до такого медійного захисту, зокрема й у стінах парламенту”, - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року голова НАБУ Артем Ситник заявив, що Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка передав справу щодо Приватбанку в Національне антикорупційне бюро. Тоді Ситник наголошував, що справа, що має безпосереднє відношення до видачі ПриватБанком (до націоналізації) кредитів на пов’язаних осіб — не зовсім компетенція НАБУ.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію Національного банку України і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Судові суперечки тривають як в українських судах, так і за кордоном.