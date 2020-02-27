Пропозиції на контракт із НСЗУ подали понад 90% медзакладів

Більш як 90% медичних закладів країни вже подали пропозиції для укладення контракту з НСЗУ, до надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій готові 56 приватних медустанов.

Про це на брифінгу повідомила в.о. голови Національної служби здоров’я Оксана Мовчан, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми вже не говоримо про підготовку (другого етапу медичної реформи - ред.), ми говоримо про імплементацію, впровадження, що почалося два тижні тому… До НСЗУ подали свої пропозиції понад 1,5 тисячі спеціалізованих закладів охорони здоров’я, це більше 8,5 тисячі заяв на 26 пакетів медичних послуг. Ці пакети покривають усі види медичної допомоги в країні. 1,5 тис. медзакладів - це більше 90% усіх медичних закладів, зареєстрованих в електронній системі охорони здоров’я”, - розповіла Мовчан.

За її словами, серед спеціалізованих закладів є потужні лікарні, які подають заявки на надання медичних послуг за всіма 26 пакетами, а є й такі, що фокусуються на окремих пакетах.

Водночас Мовчан наголосила, що на найбільшу кількість пакетів подають заявки лікарні як у великих, так і в малих містах.

“Ми не орієнтуємося на назву, ми орієнтуємося на обладнання, на здатність лікарень надавати допомогу. Тут не можна сказати, що великі міста подаються на всі пакети, а лікарні в маленьких містах - на невелику кількість”, - зазначила в.о. голови НСЗУ.

Як приклад вона навела Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, яке подало заявку на 22 пакети, Новояворівську районну лікарню ім. Юрія Липи (21 пакет), Крижопільську окружну лікарню інтенсивного лікування (20 пакетів), Сєверодонецьку міську багатопрофільну лікарню, яка законтрактувалася на 19 пакетів.

Також, за словами Мовчан, збільшилася кількість приватних закладів, які укладають контракти з НСЗУ на надання медичних послуг в межах Програми медичних гарантій.

“У нас 56 приватних закладів. Це свідчить про те, що комерційний медичний сектор спростовує критику, буцімто тарифи не є економічно вигідними. Вони передусім подаються на пакети пріоритетних послуг, де тариф підвищений, але ми маємо з чогось почати. Ми починаємо з пріоритетів, хвороб, від яких страждає більшість наших громадян”, - пояснила Мовчан.

Вона додала, що долучення до Програми медичних гарантій приватних медзакладів свідчить про конкуренцію за пацієнта. І ця конкуренція зумовить зростання якості медичних послуг.

Як зазначають у НСЗУ, пакет (або група) медичних послуг – це перелік відповідних послуг та лікарські засоби, необхідні для їх надання, в межах певного виду медичної допомоги. Тарифи для кожного пакету затверджені Постановою КМУ про порядок реалізації програми медичних гарантій на 2020 рік. Ця ж таки постанова визначає коригувальні коефіцієнти, які впливають на фінальну вартість послуги в межах пакету, залежно від складності тих чи інших послуг. У 2020 році буде використовуватися 27 пакетів медпослуг.

Пріоритетними медичними напрямками, за якими держава сплатить медзакладам підвищений тариф у 2020 році, є: лікування гострого мозкового інсульту (стаціонарна допомога); лікування гострого інфаркту міокарда (стаціонарна допомога); допомога при пологах (стаціонар); допомога у складних неонатальних випадках (стаціонар); інструментальні обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань (мамографія, колоноскопія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія).

Другий етап медичної реформи стартує 1 квітня 2020 року. На Програму медичних гарантій в бюджеті на 2020 рік передбачено 72 млрд грн.