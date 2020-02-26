Прокуратура відкрила справу через закупівлі Інституту раку в обхід ProZorro

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закупівель Національного інституту раку в обхід системи ProZorro.

Про це повідомляє столична прокуратура.

"Прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель службовими особами Національного інституту раку МОЗ України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ народним депутатом України, керівництво Інституту раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з «потрібними» постачальниками. При цьому вартість тендерів становить допорогову суму у 199 тис. гривень з метою уникнення проведення онлайн аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон.

За цим фактом столичною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі). Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління ГУ НП в місті Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Як повідомляв Укрінформ, столична прокуратура наприкінці січня 2020 року скерувала до суду обвинувальний акт відносно службових осіб Національного Інституту Раку МОЗ України, які організували злочинну схему власного збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом Інституту раку створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатне лікування.

Зазначається, що потерпілими у кримінальному провадженні визнано 5 громадян, які проходили лікування у Національному інституті раку, та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 000 гривень.