СБУ викрила пропагандисток-сепаратисток з Маріуполя та Конотопа

Служба безпеки України викрила у Донецькій та Сумській областях двох проросійських пропагандисток.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«На Донеччині співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили пропагандистку, яка діяла в інтересах так званої «ДНР». За даними слідства органів безпеки, мешканка Маріуполя регулярно розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент. У публікаціях зокрема містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни», - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зловмисниця популяризувала терористичні організації «Л/ДНР», підтримувала ідею виходу південно-східних регіонів зі складу України. А деструктивні матеріали жінка отримувала із російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Аналогічно діяла й жителька Конотопа на Сумщині. У соцмережах вона агітувала за так звану «Новоросію», а також підтримувала ідею створення фейкової «Сумської народної республіки».

За місцями проживання зловмисниць правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Мешканці Маріуполя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) Кримінального кодексу України. Жителька Конотопа підозрюється за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 ККУ.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.