У Маріуполі оголосили підозру жінці, яка закликала "приєднуватися до Росії"

Мешканка Маріуполі, яка у серпні 2019 року в одній із соцмереж закликала "приєднуватися до Росії", дістала повідомлення про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчим СВ ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях мешканці м. Маріуполя повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням установлено, що 26 серпня 2019 року ця жінка, керуючись власними політичними та ідеологічними мотивами, відшукала в інтернеті матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою протизаконної зміни меж території та державного кордону України.

Підозрювана розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі для максимального поширення заклики до громадян брати до рук зброю і виходити на мітинги. Також вона закликала максимально розповсюдити звернення із закликом "приєднуватися до Росії".

Досудове розслідування триває, зазначили у прокуратурі.