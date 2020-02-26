Арештували посадовця заводу Укроборонпрому, якого взяли на хабарі

На Сумщині рішенням Зарічного районного суду міста Суми взято під варту підозрюваного в отриманні хабаря посадовця шосткинського заводу «Імпульс», який входить до складу ДК «Укрооборонпром».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі суду.

«26 лютого 2020 року начальнику одного з відділів шосткинського заводу «Імпульс», якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 46 тисяч гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 квітня та визначено розмір застави в сумі 105 100 гривень. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища)», - розповіли у пресслужбі.

Крім цього, на 27 лютого призначено розгляд клопотання про арешт майна підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку впродовж п’яти днів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого за процесуального керівництва військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 47 000 грн начальником одного з відділів казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс», що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Вказану суму посадовець, який до того ж є депутатом міської ради, вимагав та одержав за безперешкодну реалізацію, тобто без відповідних дозволів та документів, продукції казенного підприємства, а саме – пороху.

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Чоловіка було затримано у порядку ст. 208 КПК України за оперативного супроводу УСР в Сумській області НП України слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області. Згідно із санкцією статті, яка інкримінується затриманому, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.