Милованов назвав чотири галузі, у яких працює до 70% “нелегалів”

Найбільше нелегально влаштованого населення задіяно в сфері торгівлі, готельного та ресторанного комплексу, у сільському господарстві та будівництві.

Про це під час брифінгу "Державна підтримка підприємств та заходи із детінізації сфери працевлаштування" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нелегальне працевлаштування падає щороку на один відсоток. Найбільш критичні галузі - це торгівля, готелі та ресторани, сільське господарство, будівництво. Інколи в цих галузях рівень нелегальних працівників сягає 70%", - сказав Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого року рівень тіньової зайнятості впав до найнижчої позначки за десятиліття і становив 21%. А з початку поточного року з майже 200 тисячами працівників було укладено трудові договори.

Кількість громадян віком 15-70 років, зайнятих у неформальному секторі економіки, за 9 місяців 2019 року скоротилася (порівняно з відповідним періодом 2018 року - на 125 тис. осіб) та становила 3,5 млн осіб.