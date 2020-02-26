Уряд виконає завдання Президента щодо виплати боргів шахтарям - Гончарук
Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду 26 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Президент поставив задачу публічно, ми її всі чули: максимально швидко, в конкретний термін закрити заборгованість перед шахтарями. Звичайно уряд буде працювати над тим, щоб цю задачу виконати", - зазначив Гончарук.
Він зауважив, що це є непросте завдання, і проблема заборгованості із зарплати перед шахтарями є комплексною.
"Знову ж таки можна годинами це обговорювати. Але є задача Президента, і ми її виконуємо", - додав Прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого заявив, що всі борги із заробітної плати перед українськими шахтарями мають бути погашені впродовж березня-квітня цього року.