Уряд виконає завдання Президента щодо виплати боргів шахтарям - Гончарук

Уряд напрацює рішення для виконання завдання Президента України Володимира Зеленського щодо погашення заборгованості із заробітної плати перед українськими шахтарями.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду 26 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент поставив задачу публічно, ми її всі чули: максимально швидко, в конкретний термін закрити заборгованість перед шахтарями. Звичайно уряд буде працювати над тим, щоб цю задачу виконати", - зазначив Гончарук.

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Він зауважив, що це є непросте завдання, і проблема заборгованості із зарплати перед шахтарями є комплексною.

"Знову ж таки можна годинами це обговорювати. Але є задача Президента, і ми її виконуємо", - додав Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого заявив, що всі борги із заробітної плати перед українськими шахтарями мають бути погашені впродовж березня-квітня цього року.