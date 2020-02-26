Кабмін вирішив платити українцям за геройські вчинки

Кабінет міністрів України запроваджує грошову винагороду для українців, які здійснили геройський вчинок.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок", - написав Гончарук.

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Як зазначається Кабмін прийняв рішення, яке дозволить виплатити грошову винагороду понад 207 Героям України.

"Кабінет міністрів України схвалив розроблену Міністерством соціальної політики на виконання відповідного Указу Президента України постанову „Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку”", - поінформувала міністр соціальної політики Юлія Соколовська, повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначила Соколовська, грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України. У цьому році вона становитиме 105,1 тис. грн.