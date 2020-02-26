Уряд схвалив зміни до закону про соцзахист осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 26 лютого схвалив зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Уряд посилює соціальні гарантії осіб із інвалідністю для їхньої інтеграції у суспільне життя та підвищення доступності до інфраструктурних об’єктів", - написав Гончарук.

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Так Кабмін схвалив зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», якими передбачено першочергове обслуговування у будь-яких касах транспорту, а також на всіх підприємствах, установах та організаціях, які надають будь-які послуги населенню.

Відповідний документ буде передано до парламенту.