Експрезиденти Польщі закликали владу країни допомогти українським заробітчанам

Експрезиденти Польщі закликали владу країни допомогти українським заробітчанам

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Укрінформ
Уряд Польщі повинен якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, що дозволить українцям нормально працювати в цій країні.

Про це йдеться у спільному зверненні до уряду Польщі, який оприлюднили у вівторок експрезиденти Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський, передає власний кореспондент Укрінформу.

“Утримання високого темпу економічного розвитку можливе завдяки мігрантам з України, котрі обрали Польщу як місце роботи, а дедалі частіше - і проживання”, - зазначається в заяві.

Підкреслюється, що завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.

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Як зауважили експрезиденти, з 2020 року Німеччина значно спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС, наслідком чого може стати відплив робочих рук із Польщі - особливо висококваліфікованих фахівців.

“На жаль, у цій сфері ми бачимо відсутність стратегічних рішень польського уряду”, - констатують політики.

На їхню думку, через складне міграційне законодавство втрачають польські роботодавці - і загалом погіршується імідж Польщі.

“Ми закликаємо негайно зробити кроки до опрацювання довгострокової міграційної політики у співпраці з експертними центрами, органами місцевого самоврядування і профспілками”, - йдеться у зверненні.

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Кваснєвський і Коморовський закликали у стислі строки запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати в РП.

За різними даними, у Польщі працює до півтора мільйона громадян України.

Як очікується, підстави нової міграційної політики Польщі уряд країни оприлюднить за пів року.

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