Експрезиденти Польщі закликали владу країни допомогти українським заробітчанам
Про це йдеться у спільному зверненні до уряду Польщі, який оприлюднили у вівторок експрезиденти Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський, передає власний кореспондент Укрінформу.
“Утримання високого темпу економічного розвитку можливе завдяки мігрантам з України, котрі обрали Польщу як місце роботи, а дедалі частіше - і проживання”, - зазначається в заяві.
Підкреслюється, що завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.
Як зауважили експрезиденти, з 2020 року Німеччина значно спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС, наслідком чого може стати відплив робочих рук із Польщі - особливо висококваліфікованих фахівців.
“На жаль, у цій сфері ми бачимо відсутність стратегічних рішень польського уряду”, - констатують політики.
На їхню думку, через складне міграційне законодавство втрачають польські роботодавці - і загалом погіршується імідж Польщі.
“Ми закликаємо негайно зробити кроки до опрацювання довгострокової міграційної політики у співпраці з експертними центрами, органами місцевого самоврядування і профспілками”, - йдеться у зверненні.
Кваснєвський і Коморовський закликали у стислі строки запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати в РП.
За різними даними, у Польщі працює до півтора мільйона громадян України.
Як очікується, підстави нової міграційної політики Польщі уряд країни оприлюднить за пів року.