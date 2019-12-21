Українська трудова міграція до Польщі молодшає

Найбільша частка трудових мігрантів з України є у віковій групі 26-35 років, але динамічно зростає наймолодша вікова група 18-25 років.

Про це йдеться в оприлюдненому дослідженні польської компанії з працевлаштування іноземців EastWestLink (EWL SA).

Як підкреслюється у дослідженні, постійно змінюється демографічний склад української трудової міграції до Польщі. Найбільшу групу трудових мігрантів у Польщі (32%) становлять українці віком від 26-ти до 35-ти років. Однак, у порівнянні з минулорічним опитуванням, ця група зменшилася на 3%. Водночас, на 8% зросла частка мігрантів у наймолодшій віковій групі - 18-25 років.

Як і раніше, серед українських мігрантів у Польщі домінують чоловіки (60%), але їх частка у порівнянні з минулим роком зменшилася на 3,5%. Відповідно, частка жінок на ринку праці у Польщі зросла до 40%.

За результатами опитування, значно зменшилася частка осіб, які не знають польської мови: з 31% в 2018 році до 20,6% в 2019.

За останній рік значно зросли очікування українців у Польщі у питанні оплати праці: якщо торік понад 40% українців готові були працювати за мінімальну погодинну оплату (12 злотих/72 грн), то зараз така частка становить лише 6%. Натомість удвічі зросла кількість українців, які хочуть заробляти 13-15 злотих (78-90 грн) на годину - з 17% до 33%, а майже утричі - кількість тих, хто хоче заробляти понад 15 злотих на годину (з майже 7% до 19%).

У Польщі спостерігається гендерний дисбаланс у рівні заробітків українців: чоловіки заробляють більше за жінок. Зокрема, понад 15 злотих за годину праці в Польщі отримують 34,1% українських чоловіків і тільки 13,7% жінок.

Пряма пропорційність спостерігається у Польщі між рівнем заробітків і знанням польської мови. На відносно високу погодинну оплату праці можуть розраховувати особи, які добре або дуже добре знають польську мову. Водночас ті, хто взагалі не знає польської мови майже практично не можуть розраховувати на високу погодинну оплату праці.

Найбільше трудові мігранти з України можуть заробити Мазовецькому воєводстві з адміністративним центром у Варшаві. На понад 15 злотих на годину можуть розраховувати понад 45% українських заробітчан у Мазовецькому воєводстві, у той час у сусідньому Лодзькому воєводстві на таку оплату праці можуть очікувати лише понад 17% українців.

Найбільше українські трудові мігранти можуть заробити в Польщі на будівництві. Зокрема, 56% українців можуть отримувати за роботу у цьому секторі понад 15 злотих на годину. На таку ж погодинну оплату праці можуть розраховувати лише 25% у сільському господарстві чи логістиці і лише 16% у переробній промисловості.