В Україні ще думають, що робити з громадянами, які “температурять” на кордоні

Громадян, які прибувають в Україну авіарейсами або через пункти пропуску автомобілів, почали перевіряти на наявність ознак, що можуть свідчити інфікування коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомив радник Прем'єр-міністра Антон Турупалов.

"Ми починаємо перевіряти громадян, які прибувають прямими авіарейсами, в аеропортах, та на пунктах пропуску автомобілів. Сьогодні це вже на кордоні в Закарпатській області - Тиса (пункт пропуску, ред.). І сьогодні ж - на решті пунктів пропуску, які межують з країнами Євросоюзу (розпочинаються перевірки, - ред), - зазначив він.

Він також наголосив, що жодної людини, хворої на коронавірус, в пунктах пропуску та аеропортах виявлено не було.

"Наскільки мені відомо, жодної людини не було виявлено. Всі обов'язково проходять цю перевірку. Тому, якщо будуть хоча б якісь ознаки гострих вірусних респіраторних захворювань, така людина буде обов'язково передана фахівцям з медичних закладів", - підкреслив Турупалов.

Наразі ця перевірка в обов'язковому порядку здійснюється для громадян, які прибувають з Італії.

Крім того, громадянам радять орієнтуватися на інформацію Міністерства закордонних справ щодо ситуації з коронавірусом в інших країнах, та, відповідно, бути готовими до перевірок по поверненні в Україну.

"Наразі всі люди, які прибувають прямими рейсами, автобусами або автомобілями з Італії, проходять обов'язковий скринінг. Наразі слідкуйте за інформацією МЗС щодо країн, яких також стосуватиметься контроль", - зазначив Турупалов.

За словами в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігоря Кузіна, відпрацьовується алгоритм, як відрізняти просте підвищення температури внаслідок застуди тощо, від ознак саме коронавірусу.

"Зараз відпрацьовується алгоритм, що робити, якщо виявлено громадян з підвищеною температурою. Розуміємо, що наразі є збільшення кількості сезонних захворювань на гострі вірусні респіраторні хвороби", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації перебувають 94 людини.

Фото: ДПСУ