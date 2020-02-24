Коронавірус на Diamond Princess: українці вирішили залишитися на борту лайнера

Майже всі українці, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну.

Про це Громадському радіо повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

На лайнері перебувало 25 громадян України, двоє з них зараз у лікарні. Всі вони – члени екіпажу.

"Їх зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру зараз повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт", — повідомив представник МЗС.

За його словами, посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка українців може змінитися. У такому випадку планують вживати відповідні заходи.

Питання, чи повертатися в Україну, буде вирішуватись насамперед самими громадянами та власником судна, зазначив Коваленко.

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Нагадаємо: 19 лютого на судні завершився 14-денний карантин щодо коронавірусу. Тоді ж на берег зійшли близько 500 людей.

Фото: АА