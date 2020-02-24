Cуд підтвердив поновлення Насірова в ДФС і прийняв його відмову від позовних вимог

Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби; водночас іншою ухвалою суд прийняв відмову Насірова від позовних вимог щодо поновлення на посаді.

Зокрема, згідно з постановою, ухваленою колегією суддів 17 лютого, суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету міністрів, Державної фіскальної служби і народного депутата Андрія Журжія.

Суд також залишив без змін рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету міністрів від 31 січня 2018 року №35-р «Про звільнення Насірова Р.М. з посади Голови Державної фіскальної служби України».

Водночас, іншою ухвалою від 17 лютого Шостий апеляційний адмінсуд прийняв відмову Насірова від позовних вимог від поновлення на посаді голови ДФС та визнав рішення першої інстанції про поновлення Насірова на посаді нечинним.

Касаційна скарга на цю ухвалу може бути подана безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

У пресслужбі суду пояснили, що його постановою рішення першої інстанції залишено без змін лише в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 р. про звільнення Насірова з посади голови ДФС.

Як повідомляв Укрінформ, ексголову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року у межах розслідування "газової справи" ексдепутата Олександра Онищенка, проте через два тижні його відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.

Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити його на посаді. Кабмін оскаржив це рішення.

4 березня 2019 року Шевченківський райсуд Києва з власної ініціативи зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

3 квітня в Шевченківському райсуді почалися засідання по суті у кримінальному провадженні щодо обвинувачення ексголови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України. На засіданнях досі читають обвинувальний акт.