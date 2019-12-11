Справа Насірова: в Антикорупційному суді допитали екскерівника ДФС

У Вищому антикорупційному суді під час розгляду справи щодо ексголови ДФС Романа Насірова і керівника Департаменту ДФС України Володимира Новікова було допитано одного з свідків - колишнього керівника ДФС.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"На засіданні продовжено дослідження доказів, наданих стороною обвинувачення. А також допитано ще одного свідка – колишнього керівника ДФС", - йдеться у повідомленні.

Після допиту свідка суд оголосив перерву до 14:00 29 січня 2020 року.

Як повідомлялося, ексголову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" ексдепутата Олександра Онищенка, проте через два тижні Насірова відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.

Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

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За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення поновити його на посаді. Кабмін оскаржив це рішення.

4 березня 2019 року Шевченківський райсуд Києва за власної ініціативи зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

27 вересня Центр протидії корупції повідомив, що Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь Насірова.

Справу Насірова передали з Шевченківського райсуду у Вищий антикорупційний суд.

ВАКС 8 листопада провів підготовче засідання у справі Насірова. Перше засідання з розгляду справи по суті відбулося 19 листопада.