Прокурор за 10 хвилин зачитав обвинувачення Насірову

Прокурор САП Роман Симків зачитав у Вищому антикорупційному суді короткий зміст обвинувального акта у справі ексголови ДФС Романа Насірова, якому інкримінують незаконне відстрочення сплати податків компаніям ексдепутата Олександра Онищенка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Симків зачитав 4 сторінки обвинувального акта. У ньому зазначається, що загалом Насіров прийняв "за пособництва Володимира Новікова на виконання досягнутої з Онищенком злочинної змови" 327 рішень, "економічно та документально необґрунтованих" щодо відстрочок. Внаслідок цих рішень державі було завдано збитків на суму 2 млрд 19 млн 146 тис. 516 грн.

У "Центрі протидії корупції" зазначають, що прокурори встигли оголосити обвинувачення за 10 хвилин.

До речі, обвинувачення прокурор зачитав за 10 хвилин, а не півтора року, як це відбувалося у районному суді. Чому? А тому що тепер кримінальний процесуальний кодекс не передбачає зачитування повного тексту на 700 сторінок #справаНасірова — ЦПК (@Shabunin) 19 листопада 2019 р.

Насіров, у свою чергу, заявив, що свою винуватість не визнає, як і цивільний позов представників потерпілої сторони - Укргазвидобування. Водночас він запевнив суд у готовності давати покази.

Далі промову оголосив прокурор САП Андрій Перов. Зараз з промовами виступають Насіров і його захисники.

Як повідомляв Укрінформ, ексголову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" ексдепутата Олександра Онищенка, проте через два тижні Насірова відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.

Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення поновити його на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.

4 березня 2019 року Шевченківський райсуд Києва за власної ініціативи зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

27 вересня Центр протидії корупції повідомив, що Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь Насірова.

Справу Насірова передали з Шевченківського райсуду у Вищий антикорупційний суд.

Вищий антикорсуд 8 листопада провів підготовче засідання у справі Насірова і призначив перше засідання з розгляду справи по суті на 19 листопада.

Варто зазначити, що 7 грудня 2017 року, ще під час першого розгляду справи у Шевченківському суді, прокурори САП почали зачитувати повний текст обвинувального акта, який складається з 774 сторінок. Зачитування тривало багато місяців.

У вересні 2019 року парламент проголосував зміни до законодавства, і наразі частина друга статті 347 КПК передбачає, що судовий розгляд справи починається з оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акта.

Але, згідно частини четвертої цієї ж статті, суд, з урахуванням розумних строків, може обмежити тривалість оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акта.

На початку розгляду цієї справи ще у Шевченківському райсуді Києва під час одного із засідань прокурор САП Андрій Перов зазначив, що якби у суді було зачитано скорочену версію обвинувального акта, то це б зайняло 1-2 засідання, оскільки скорочена версія складалася з 70 сторінок.

Фото: slovoidilo