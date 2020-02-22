Україна забезпечена тест-системами для виявлення коронавірусу - МОЗ

Україна забезпечена тест-системами для якісного моніторингу ситуації щодо евакуйованих з Китаю людей, які зараз перебувають у обсервації у санаторії у Нових Санжарах.

Про це на брифінгу у суботу заявив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні розроблено українську тест-систему, і за допомогою цієї тест-системи буде проводитися моніторинг кожні три дні. Окрім цього, вже було декілька поставок за допомогою ВООЗ. Наразі триває митне оформлення чергової партії іноземних тест-систем. Тому Україна забезпечена тест-системами, щоб провести якісний моніторинг щодо наявності коронавірусу в крові людей, які зараз перебувають у обсервації”, - сказав Коваль.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

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Місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.