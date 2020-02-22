Лікар Комаровський їде у Нові Санжари — розповідати про коронавірус

До Нових Санжарів сьогодні прибуде лікар Євген Комаровський, аби поспілкуватися з місцевими жителями і пояснити їм ситуацію щодо захворювання на коронавірус.

Про це сьогодні на брифінгу біля медцентру в Нових Санжарах сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні у цьому населеному пункті перебуватиме лікар Комаровський, він буде мати зустріч з місцевим населенням, де як незалежний фахівець пояснить свою точку зору стосовно того, що відбувається з коронавірусом, і стосовно багатьох інших речей”, - заявив Данілов.

Він додав, що ситуація у Нових Санжарах наразі цілком контрольована. Люди, які перебувають на обсервації, забезпечені всім необхідним.

Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО Олексій Данілов за дорученням Президента вилетів у Нові Санжари на Полтавщині, де в медцентрі Нацгвардії проходять обсервацію евакуйовані 20 лютого з Китаю.

Місцеві жителі 20 лютого перекривали дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих у медичному центрі. Увечері сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний.

Поліція затримала 24 учасників заворушень. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що шістьом із них готуються підозри.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.