Зеленський утворив робочу групу з питань медичної реформи

Президент України Володимир Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я та затвердив її склад.

Відповідний указ № 55/2020 Глава держави підписав 21 лютого, повідомляє сайт Президента.

У документі зазначається, що робоча група має до 1 березня 2020 року проаналізувати перебіг реформування системи охорони здоров'я України. Зокрема, стосовно реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров'я до реалізації цих гарантій для інших видів меддопомоги.

За результатами цього аналізу робоча група має внести пропозиції для подальшого реформування вітчизняної медицини: щодо фінансування, удосконалення системи підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я.

Очолив робочу групу голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. До її складу також увійшли такі досвідчені лікарі, як Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко, представники різних медичних закладів та профільних вишів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Фото: president.gov.ua