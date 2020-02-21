У МКМС розповіли про об’єкти, які планується включити до списку ЮНЕСКО

Міністерство культури, молоді та спорту готується до ратифікації II протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Про це заявила заступник міністра культури, молоді та спорту з питань європейської інтеграції Світлана Фоменко в ефірі телеканалу «Україна-24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми постійно на зв'язку з міжнародними організаціями, де ми постійно вимагаємо і моніторингу, і втручання в ситуацію, і технічної допомоги щодо оцінки стану таких об'єктів, які на окупованих територіях. Наразі ми готуємося до ратифікації другого протоколу Гаазької конвенції про охорону культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Це нам дасть можливість вже в правовій площині захищати нашу спадщину, яка зараз на окупованій території, яка грабується, знищується, вивозиться. Фізично ми не можемо на це вплинути, але маємо вплинути у правовий спосіб", - сказала Фоменко.

За її словами, в Україні є чимало об'єктів, які планується внести до списку ЮНЕСКО.

"У нас існує дуже багато об'єктів, які внесені до так званого попереднього списку ЮНЕСКО. Свого часу Україна показала намір про те, що певний об'єкт ми хочемо внести до переліку ЮНЕСКО, що ми готуємо номінаційне досьє і найближчим часом це зробимо. Насправді, якщо подивитися на сайті ЮНЕСКО, таких об'єктів вже 25-30 років “висить” чимало, українських об'єктів. Але їхні досьє недоформовані. Бо ми як держава артикулювали намір, а потім не зробили нічого, або зробили дуже мало, щоб цей намір реалізувати", - пояснила Фоменко.

Наприклад, за її словами, є такий об'єкт як "Кам'яна могила" у Запорізькій області, і він також перебуває у попередньому списку ЮНЕСКО. "Наразі ми готуємося оживити це досьє, оживити цей об'єкт для внесення до списку ЮНЕСКО", - сказала вона.

На включення до списку ЮНЕСКО чекають також інші об'єкти, такі як Софійський дендропарк.

"Також важливий об'єкт - це Бахчисарай, який свого часу був підготовлений для внесення у 2013 році. У нас на той час було дві заявки, обидві знаходяться в Криму -це Бахчисарайський комплекс і Херсонес Таврійський... В 2013 ми змогли внести Херсонес, а в 2014 році почалася окупація Криму. Наразі ми також розглядаємо можливість внесення цього об'єкту від України до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В цьому випадку це нам дасть можливість моніторингу цього об'єкту експертами ЮНЕСКО, тому що доступу наразі ми не маємо до окупованих територій", - сказала вона.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 4 лютого 2010 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року" (№0036).

Цей протокол, серед іншого, передбачає захист культурних цінностей на окупованій території. Зокрема, відповідно до статті 9 протоколу заборонено: будь-який незаконний експорт, інше вилучення або передачу права власності на культурну цінність; будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не потрібно виключно для охорони, обліку або збереження культурної цінності; будь-які модифікації або зміну виду використання культурної цінності, які мають за мету приховати або знищити свідчення культурного, історичного чи наукового характеру.