Гончарук прокоментував рішення Скалецької піти на карантин

Рішення міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької піти на двотижневий карантин разом з евакуйованими громадянами має продемонструвати українцям, що їм нічого боятися.

Про це на брифінгу в Нових Санжарах після засідання урядового оперативного штабу сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністр охорони здоров'я символічно погодилася перебувати разом з громадянами в цій установі, для того щоб своїм прикладом показати громадянам України, що їм нічого не загрожує. Це достойна позиція", - наголосив Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з китайського Уханя.