У Харкові оцінили стан евакуйованих українців як задовільний
Про це після від’їзду автобусів з українцями та громадянами інших держав до Нових Санжар сказав журналістам заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.
"Усі оглянуті, все добре. Ніяких ризиків немає. На борту були й діти – дякувати Богові, все нормально. Усі в задовільному стані", - сказав Черняк.
Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивезла із КНР за домовленістю з їхніми державами.
У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.
Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.
За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.