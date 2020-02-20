У Харкові оцінили стан евакуйованих українців як задовільний

У пасажири і команди літака, що прилетів із Уханя, немає жодних тривожних симптомів.

Про це після від’їзду автобусів з українцями та громадянами інших держав до Нових Санжар сказав журналістам заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

"Усі оглянуті, все добре. Ніяких ризиків немає. На борту були й діти – дякувати Богові, все нормально. Усі в задовільному стані", - сказав Черняк.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивезла із КНР за домовленістю з їхніми державами.

У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.