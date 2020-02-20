Евакуація людей з Уханя: відповіді на запитання

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ оприлюднив відповіді на актуальні запитання, що виникають після евакуації

Оперативний штаб Уряду з питань запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, дав відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо нинішнього стану епідеміологічної ситуації та результатів евакуації українських і зарубіжних громадян з Уханя.

● Що відбувається зараз?

- Літак прилетів. Усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре, жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають.

● Де люди зараз?

- Наразі усі евакуйовані, екіпаж літака та супроводжуючі особи спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції вирушили до медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.

● Кого саме евакуювали?

- 45 українців. Серед них – сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Крім цього, після 2-тижневої обсервації додому до своїх країн також повернуться 27 іноземців.

● Як відбуватиметься обсервація?

- 14-денний термін посиленого медичного спостереження у спеціально відведеному місці. Люди забезпечені всім необхідним. Як евакуйовані, так і персонал забезпечені спеціальними засобами індивідуального захисту. Посилена охорона та цілодобовий нагляд лікарів.

● Які умови обсервації?

- Усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання.

Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

● Що з персоналом об’єкта?

- Персонал, який раніше працював у «Нові Санжари», вивезено з об'єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для гарантування належного перебування і безпеки людей.

● Чи готові медзаклади країни?

- Заклади по всій Україні готові за потреби надавати необхідну допомогу. Полтавська та Харківська області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами. Персонал підготовлений. У закладах є відповідне обладнання та індивідуальні бокси.

● Що буде після обсервації?

- Українці, які не матимуть симптомів захворювання, повернуться додому. Іноземні громадяни також повернуться до своїх країн після успішного проходження 14-денної обсервації.

● А якщо в когось із людей погіршиться самопочуття?

- На локації 24/7 перебувають лікарі. Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергуватиме машина екстреної допомоги.

● А якщо в когось виявиться підозра щодо коронавірусу?

- Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.

● Що буде з цим літаком, який здійснив евакуацію?

- Літак пройде обробку санітарно-епідеміологічної служби. На літаку замінять також фільтри системи кондиціонування. Після дезінфекції і технічних робіт літак буде готовий до подальшої роботи.

● Яка ситуація в Україні?

- Жодного випадку хвороби, спричиненої коронавірусом, у країні не зареєстровано. У понеділок минуло рівно 14 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні. Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду зв’язувалися з пасажирами. Ми точно можемо сказати – вони здорові. Підстав для хвилювань немає.

Оперативний штаб Уряду з питань запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України