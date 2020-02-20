У жодній країні не було негативної реакції на евакуйованих з Китаю - МОЗ

У різних країнах по-різному забезпечували тимчасову ізоляцію громадян, евакуйованих з Китаю через коронавірус, проте у жодній не було такої реакції населення, яка спостерігається зараз у деяких регіонах України.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Нових Санжарах Полтавської області, де у медцентрі Нацгвардії мають перебувати на обсервації евакуйовані з КНР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одними з найперших, хто евакуював своїх громадян з КНР, були США та Канада. Вони евакуювали і розмістили їх на тимчасову ізоляцію на базі військових закладів. Це були не оточені казарми, а гуртожитки для військових, оскільки військові найшвидше звільняють місця”, - сказав Ляшко.

Брифінг Віктора Ляшка у Нових Санжарах/ Фото: Сергій Пустовіт, Укрінформ

Він розповів, що у деяких країнах щодо евакуйованих з Китаю застосували домашню ізоляцію - упродовж 14 днів люди мали залишатися у своїх помешканнях і двічі на день зв'язуватися з лікарем або епідеміологом і повідомляти про свій стан.

"Іспанія використала лікарняний заклад, велику багатопрофільну лікарню, де була технічна можливість закрити терапевтичне відділення і використати для тимчасової ізоляції своїх громадян", - зазначив посадовець.

При цьому, наголосив заступник міністра, у жодній країні не було негативної реакції мешканців на евакуацію співвітчизників.

“Напевно, Україна — єдина країна, яка так зустрічає своїх громадян, яких повертає (з КНР - ред.) держава. Це прикро і викликає нерозуміння, чому саме так ми зустрічаємо українців, після того як вони вимушено потрапили в карантинну зону в Китайській Народній Республіці”, - заявив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із 45 українцями та 27 іноземцями, евакуйованих із КНР за домовленістю з їхніми державами. Серед пасажирів - громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю.

З аеропорту Харкова усі пасажири, а також екіпаж літака і супроводжуючі особи (загалом 94 особи) будуть доправлені спецтранспортом ДСНС у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари", що у Полтавській області, на обсервацію.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Депутати Новосанжарської селищної ради 20 лютого прийняли звернення до Президента, міністрів охорони здоров'я і внутрішніх справ та "свого" народного депутата про неможливість прийняти у медичному центрі Нацгвардії на карантин евакуйованих з Китаю.

У Нові Санжари прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Національної поліції Ігор Клименко.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.