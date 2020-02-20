Фейк про коронавірус розіслали з використанням іноземного поштового сервісу — СБУ

Служба безпеки встановлює організаторів фейкової розсилки від імені Міністерства охорони здоров’я щодо начебто виявлення в Україні вірусу COVID-19.

Про це повідомляє 20 лютого пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України вживає невідкладних заходів із встановлення обставин розсилання нібито від імені вітчизняного Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією про начебто виявлення в Україні вірусу COVID-19. Наразі фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання МОЗ для з'ясування всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.

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Як наголосили у спецслужбі, "вже зараз можна стверджувати, що лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника".

Як повідомляв Укрінформ, зранку 20 лютого Центр громадського здоров'я спростував інформацію про нібито підтвердження п'яти випадків коронавірусу в Україні.

Водночас один із колишніх співробітників ЦГЗ Володимир Біруля зазначив у дописі на своїй сторінці у Facebook, що електронна адреса, з якої ця інформація поширюється, збігається з офіційною поштовою скринькою Міністерства охорони здоров'я України.

Пізніше МОЗ спростувало інформацію про наявність в Україні п'яти випадків зараження коронавірусом Covid-19, яка начебто поширювалася з офіційної електронної скриньки МОЗ.

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Зі свого боку, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що звернулася до СБУ з проханням відреагувати на випадки поширення фейків щодо коронавірусу в Україні.