У Раді презентували першу книгу проєкту "(Не)відомі українці, які змінили історію"

У Верховній Раді презентували першу книгу у межах проєкту "(НЕ)ВІДОМІ УКРАЇНЦІ, які змінили історію", який здійснює інтернет-журнал iod.media за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту.

Захід відбувся в межах проєкту "Книжковий клуб Верховної Ради "Саміт з книгою", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Презентація книги «(Не)відомі українці, які змінили історію» / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

"Наша книга складається зі статтей про українських науковців, творців, митців, які не відомі в Україні, зважаючи на те, що були змушені поїхати з України і творити в інших країнах. Вони вже пішли з життя, і тому наша книга - це спогад, тому що вони вже не можуть розповісти свою власну історію самі. У світі їх дуже часто згадують, зокрема, як французьких письменників, американських науковців. Тому ця книжка повертає цих людей у наш, український простір, у нашу історію", - зазначила головний редактор IOD Анна Мамонова.

Зі свого боку заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що це видання є справжньою знахідкою, оскільки навіть у ХХІ столітті, на тлі розвитку різноманітних блогів, Вікіпедії та доступу до величезної кількості інформації, заповнені не всі "білі плями".

"Саме такі книжки ці "білі плями" можуть не просто заповнити, а наповнити нашу історію новими героями. Україна дуже потребує нових героїв. У нас після розвалу Радянського Союзу, декомунізації відбувся певний вакуум, і, власне, такі люди мають об'єднати наше суспільство", - переконана депутат.

Книга вийшла у видавництві "Саміт-Книга", загальний наклад становить тисячу примірників.

Книжковий клуб Верховної Ради ініційований фракцією партії «Слуга народу» і працюватиме кожного пленарного тижня у четвер. У межах цього проєкту народні депутати спілкуватимуться з кращими письменниками та філософами сучасності.