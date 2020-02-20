У Києві вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні

У столиці вшанують подвиг учасників Революції Гідності та увічнять пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє пресслужба КМДА, затверджено відповідний план урочистих та меморіальних заходів, проведення церемоній покладання квітів, поминальних молебнів.

"20 лютого офіційні заходи у зв’язку з Днем Героїв Небесної Сотні відбудуться на Алеї Героїв Небесної Сотні", - йдеться у повідомленні.

У цей день заходи також проведуть у Колонній залі КМДА.

О 15:00 розпочнеться концерт пам’яті за участю «майданівських» музикантів, серед яких: «TaRuta», «Хорея Козацька», Сестри Тельнюк, «Рутенія», Ярема Шевчук, лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михайло Хай, Зеник, Володимир Гонський, Руслана Лоцман, проєкт Лариси Руснак «Вітер зі сходу».

Окрім того, 20 лютого о 18:00 на Майдані Незалежності відбудеться мистецький громадсько-політичний захід «Майдан. Територія Свободи».

До 20 серпня триватиме виставковий проєкт до Дня Героїв Небесної Сотні «Століття незламних» на Майдані Незалежності.

Урочисті та меморіальні заходи за участю представників органів влади та громадськості, організація церемоній покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків на честь Героїв Небесної Сотні протягом лютого тривають у всіх районах столиці.

Так само триватимуть тематичні просвітницькі заходи у закладах культури міста Києва: виховні години, бесіди, книжкові та ілюстративні виставки тощо.

У закладах освіти м. Києва в лютому організовуватимуть тематичні заходи: уроки пам’яті, перегляд документальних фільмів, покладання квітів учнівськими колективами до пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні та екскурсії місцями пам’яті Героїв Небесної Сотні.

20 лютого обмежать проведення розважальних заходів, спортивних змагань та внесуть відповідні зміни до програм теле- і радіопередач комунальних засобів масової інформації.