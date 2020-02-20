Сьогодні - День Героїв Небесної Сотні

Сьогодні в Україні День Героїв Небесної Сотні.

День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Саме в ці дні, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею», а під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня «Плине кача...», яка стала українським народним реквіємом.

Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної Сотні.

105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи.

Сьогодні в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих героїв.

“Сьогодні вся Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні - людей, які повстали проти несправедливості на захист ідеалів демократії, громадянських прав і свобод, європейського майбутнього нашої країни. Вони були звичайними людьми - науковцями, програмістами, митцями, студентами, вчителями, підприємцями... І всі вони віддали найдорожче - життя, аби ми могли жити у новій, вільній та демократичній державі”, - йдеться у зверненні секретаря РНБО України Олексія Данілова з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс зазначив у Twitter, що Герої Небесної Сотні віддали свої життя за європейські цінності і європейське майбутнє України.

«Ми разом з українськими братами і сестрами згадуємо і вшановуємо Героїв Небесної Сотні, які шість років тому пожертвували своїм життям заради прав людини і людської гідності, за європейські цінності і європейське майбутнє України», - написав Лінкявічюс.

“Вшануймо Героїв України, які відважно відстоювали та відстоюють незалежність нашої країни. Герої Небесної Сотні віддали свої життя заради майбутнього українців. Вони — хоробрі боронителі нашого права жити у вільній та незалежній Україні”, - зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

Він додав, що схиляє голову перед усіма Героями, які продовжують боротися за нашу країну та захищати її від загроз ціною власного життя.

П’ятий президент Петро Порошенко під час церемонії вшанування пам’яті загиблих героїв наголосив, що українці завжди мають пам’ятати, що Герої Небесної Сотні віддали своє життя за можливість України рухатися вперед і бути європейською країною.

"Шість років пройшло з того часу, як перемогли гідність і свобода. Ми завжди маємо пам’ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу", - підкреслив Порошенко.

Водночас він наголосив, що потрібно зробити все, щоб така висока ціна була заплачена не дарма.

"Бо зараз піднімають голову сили реваншу. Янукович з Московії благословляє діючу українську владу на реванш. Злочинців, які вбивали Героїв Небесної Сотні і яких волею діючої влади обміняли, випустили на волю. Адвокат Януковича став відповідальним за розслідування справ Майдану. Адвокати Януковича зараз переслідують Героїв Революції Гідності", - переконаний Порошенко.