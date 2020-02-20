Одужали двоє українців, які підхопили коронавірус на Diamond Princess - Радуцький

Двоє українців, які підхопили новий штам коронавірусу на лайнері Diamond Princess у Японії, вже одужали.

Про це поінформував голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу у парламенті 20 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жодну людину з ознаками навіть застуди на борт літака пускати не будуть - про це попереджала влада Китаю. Вони далі перебуватимуть у лікарнях Китаю так само, як це було із нашими працівниками екіпажу Diamond Princess біля берегів Японії, яких забрали до лікарні. І до речі, жодне масмедіа не опублікувало, що вони одужали. Це ота статистика 15% тих, хто одужали, серед них є два українці", - сказав Радуцький.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою.

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Судно стояло на карантині, але 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег.

Всього на борту Diamond Princess знаходилися близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, в тому числі 25 українців. У двох українців було підтверджено інфікування коронавірусом COVID-2019.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Фото: АА