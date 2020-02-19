Евакуація з Уханя: на борт не допустили трьох українців

Евакуація громадян України та кількох іноземців із Китаю, за якими вилетів літак, проходить у штатному режимі.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Урядовий портал.

“Евакуація проходить у штатному режимі. Уряд має чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак вже вилетів. Усі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції”, – сказав Ляшко.

За його словами, на етапі огляду китайськими медиками не допущено на борт 4 людини, 3 з них українці та 1 – іноземка. Після цього українські фахівці, медики, які супроводжують цей рейс, провели додатково фінальний огляд.

Як зазначається, всього на борт допущено 73 людини, по прибуттю вони будуть розміщені в обсервацію у визначеному урядом об'єкті.

Також повідомляється, що ті, кого не допустили до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою.

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“Прошу не створювати паніку, зберігати здоровий глузд та розуміння, що у будь-якій ситуації треба залишатися людьми. Там могли опинитись кожен із нас чи дорога нам людина. Ми забираємо людей, які і так переживають непростий період. Серед евакуйованих сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Наш обов’язок – забрати їх та створити максимально комфортні умови. Це стосується не тільки організації перельоту та облаштування їх побуту, але й прийняття їх іншими українцями. Невже в такій великій країні немає місця для менше сотні громадян, які опинилися в складній ситуації?" – наголосив Ляшко.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснює евакуацію українських громадян з Уханя, повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого. Крім українців, літак забере з КНР близько 30 іноземців.

Станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-2019 у світі померли понад дві тисячі осіб, а кількість хворих перевищила 75 тисяч.