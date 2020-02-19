Літак з евакуйованими українцями та іноземцями вилетів з Уханя

"00:30 (20 лютого 2020 р.) - Літак з евакуйованими українцями та іноземцями на борту вилетів з аеропорту м.Ухань в Україну", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, літак компанії Sky Up прибуде до України з Уханя 20 лютого близько 8 ранку. На його борту 48 українців, які виявили бажання залишити країну, та 29 іноземців, котрих Україна вивезе з КНР за домовленістю з їхніми державами. Наразі місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.

Станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-2019 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищили 75 тисяч.

Фото: посольство України в КНР та Монголії