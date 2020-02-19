На посадку в Ухані з’явилися 48 українців та 29 іноземних громадян — МЗС

На посадку в літак компанії Sky Up, який евакуює українців з Китаю, з'явилися всі 48 українців, які виявили бажання залишити країну, та 29 іноземців, котрих Україна вивезе з КНР за домовленістю з їхніми державами.

Про це на брифінгу поінформував державний секретар МЗС Андрій Заяць, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На посадку з’явилися всі 48 громадян України, які виявили бажання евакуюватися і були внесені до списків, а також 29 громадян, з яких двоє - громадяни Казахстану, які залишать літак в Алмати. Ми вже маємо дані щодо іноземців. Це вісім громадян Аргентини, п’ять — Домініканської Республіки, п’ять Еквадору, чотири — Сальвадору, два — Казахстану, один — Ізраїлю, один — Чорногорії, один — Панами”, - сказав Заяць.

За його словами, літак здійснить технічну зупинку в Алмати, де з борту зійдуть громадяни Казахстану і буде проведена заміна екіпажу. В Алмати вже відряджений консул України в Казахстані для розв'язання додаткових питань, які можуть виникнути.

Заяць повідомив, що посольством України в Китаї, консульськими установами в Шанхаї та Гуанчжоу була проведена велика організаційна робота. “Всі громадяни України отримали сьогодні вранці за китайським часом спеціальні дозволи на переміщення в карантинованих містах, китайською стороною було забезпечено спеціальний транспорт, який кожного забрав із домівки і доставив до аеропорту. Як китайська влада, так і влада всіх країн, через які здійснюється переліт, в дуже стислі терміни надали дозволи на проліт і посадку цього літака” - сказав Заяць.

“Хочу доповнити, можливо, поза межами своїх функцій як державного секретаря МЗС України. Мені здається, чого найбільше бракує українцям впродовж сторіч наших історичних подій, - так це єдності. І коли ми своїх громадян залишаємо напризволяще, при тому, що ця ситуація не є настільки надзвичайною, як зараз певні сили в Україні намагаються її роздмухати”, - зазначив Заяць, очевидно, маючи на увазі протести у деяких регіонах проти розміщення у місцях обсервації евакуйованих із Китаю українців.

Як повідомляв Укрінформ, літак компанії Sky Up прибуде до України з Уханя 20 лютого близько 8 ранку. Наразі місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.