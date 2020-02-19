До конкурсу прокурорів САП не допустили 18 кандидатів

На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів САП затверджено списки осіб, допущених та недопущених до участі у конкурсі.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"18 лютого 2020 року на засіданні конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затверджено списки осіб, допущених та недопущених до участі у відкритому конкурсі", - йдеться у повідомленні.

У списку допущених до участі в конкурсі - 633 кандидатів, у списку недопущених - 18.

Проведення тестування на знання законодавства (професійний тест) відбудеться 22 та 23 лютого 2020 року згідно з графіками.

Особи, які з поважних причин не з’являться, можуть бути допущені до тестування на знання законодавства 25 лютого за їх письмовою заявою та при наявності документів, що підтверджують причини неявки, зазначили у САП.

Тестування проходитиме на базі Національної академії прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 81-Б.

Основна мета тестування на знання законодавства – визначення рівня знань чинного законодавства. Саме тестування триває не більше 100 хвилин.

"Кожному кандидату електронна система тестування генерує свій унікальний тест зі 100 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, максимальна кількість можливих балів становить 100. Для допущення до наступного етапу конкурсу кандидатам необхідно набрати 80 балів", - уточнюється у повідомленні.

Зокрема, під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися один з одним.

Як повідомлялося, керівник САП Назар Холодницький заявляв, що у цьогорічному конкурсі за 11 посад прокурорів у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі виявили намір змагатися 650 кандидатів.