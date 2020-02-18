В Офісі генпрокурора почався “іспит” на вакантні посади

Кандидати на вакантні посади прокурорів у Офісі генпрокурора почали проходити тестування.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"У вівторок, 18 лютого 2020 року, у рамках добору на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора розпочалося тестування на знання законодавства", - йдеться у повідомленні.

Голова першої кадрової комісії, заступник генерального прокурора Віктор Чумак зазначив, що у вівторок мають пройти тестування 4 групи кандидатів, тобто близько 320 осіб.

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Уточнюється, що тестування на знання законодавства проводитиметься упродовж 4 днів, а результати будуть оприлюднені в останній день після того, як всі кандидати складуть іспит.

Також Чумак нагадав, що за результатами першого етапу близько 300 осіб з найбільшою кількістю балів, але не меншою за мінімальний прохідний бал, будуть допущені до тестування на загальні здібності.