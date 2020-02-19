Міноборони будує бетонні "саркофаги" для боєприпасів на всіх артскладах

Для безпечного збереження боєприпасів на військових складах Міністерство оборони будує надійні бетонні сховища і запроваджує цілодобовий централізований моніторинг.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олексій Марценюк, повідомляє Міноборони.

«Ми побудуємо надійні сховища — величезні бетонні саркофаги з потужними діагональними укріпленнями, які можуть гасити вибухову хвилю. У бюджеті на це передбачені суттєві суми. Сховища вже будуються на території складів. На певних об’єктах мова йде про 10-30 таких "коробок". Будівництво сховищ забирає можливість фізичного несанкціонованого доступу до боєприпасів» — сказав Марценюк.

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Заступник міністра оборони запевнив, що у відомстві «вивчили уроки минулого», вдосконалюють систему охорони на місцях і запроваджують цілодобовий централізований моніторинг усіх військових складів.

«Охоронний периметр складів повинен мати цілодобове відеоспостереження, мають бути вежі, постові, патрулювання, обхід зовнішнього та внутрішнього периметрів. Також ми велику надію покладаємо на наш єдиний центр моніторингу, з якого можна вести цілодобове централізоване спостереження за всіма об’єктами. Зараз система централізованого моніторингу вже запущена у тестовому режимі на частині складів», — сказав Марценюк.

За роки незалежності в Україні сталося понад два десятки надзвичайних ситуацій на військових складах. Пожежі та вибухи завдали збитків на мільярди гривень, були загиблі та поранені.