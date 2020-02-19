Уряд виділив понад 1,35 мільярда на виплати ветеранам і жертвам нацистських переслідувань

Уряд схвалив проєкт постанови про виділення 1 мільярда 354 мільйонів гривень на виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”.

Про відповідне рішення, прийняте на урядовому засіданні в середу, повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Тelegram.

«Понад 1 млн ветеранів та жертв нацистських переслідувань отримають грошову допомогу від держави. Уряд виділив 1 млрд 354 млн грн на здійснення відповідних виплат», - написав Гончарук.

За його словами, ці люди отримають від 570 грн до 4120 грн. «Це в середньому на 7% більше, ніж було минулого року», - додав прем'єр.

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Гончарук також нагадав, що минулого тижня уряд ухвалив рішення, що дозволить добровольцям, які брали участь в АТО, отримати статус учасника бойових дій.