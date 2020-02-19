Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять Героїв Небесної сотні.

З такою пропозицією з трибуни парламенту до депутатів звернулася заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція «Батьківщина») , повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Небо падає - це останні слова 20-річного Устима Голоднюка. Я прошу все ж таки вшанувати пам’ять Героїв Небесної сотні та Революції Гідності хвилиною мовчання. Пам’ятаймо про мирне небо, яке тримають Герої Небесної сотні», - сказала Кондратюк.

Водночас, вона підтримала ідею, яку напередодні озвучила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, про необхідність провести позачергове засідання парламенту задля ухвалення заяви щодо 6-ї річниці Революції Гідності.

«Я підтримую постанову і пропозицію провести позачергове засідання, окреме, Верховної Ради, на якому слід ухвалити спеціальну заяву щодо 6-ї річниці Революції Гідності та послухати звіт про поточний стан справ із розслідування злочинів проти Майдану», - зазначила віцеспікер.

При цьому вона наголосила на необхідності завершити розслідування всіх справ Майдану аби винуватці постали перед судом, і в ході справедливого і неупередженого процесу були притягнуті до відповідальності.

«Подальше зволікання в цьому процесі неприпустиме. Минуло шість років, а родини Героїв Небесної сотні, на жаль, не отримали найголовнішого – відчуття справедливості, справедливого й невідворотного покарання виконавців і замовників злочинів проти Майдану, на який пішов режим Януковича... Ми також не дочекалися появи повноцінного Меморіального музею Майдану, який би гідно вшанував пам’ять героїв», - зазначила депутат.

Вона наголосила, що із цим обов’язком не впоралася попередня влада, яка мала для цього достатньо часу, але «це також і борг нинішньої влади перед Небесною сотнею, бо якби Майдан тоді не переміг, більшості присутніх не було б тут і у власних кабінетах».

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«Для мене, як для громадянки і депутата, це світоглядні та ідеологічні речі, які пов’язані з подіями 18-21 лютого 2014 року, які стали насправді вирішальними та трагічними епізодами Революції Гідності... Всі, хто був учасниками Майдану мають свої спогади... І згадують про десятки вбитих, безліч поранених. Багато родин втратили своїх рідних, близьких і найдорожчих у світі людей. Особливо болить за наймолодших синів Небесної сотні, які загинули, – їм було всього від 18 до 20 років», - зауважила Кондратюк.

Водночас, коментуючи призначення на посаду першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, спікер наголосила: «Переконана, що не лише через можливий конфлікт інтересів, та навіть від моральної точки зору, поваги до пам’яті Героїв Небесної сотні і їхніх родин на керівній посаді ДБР не може працювати адвокат, який захищав Януковича. Це призначення дискредитує владу та подальше розслідування справ Майдану, за яке тепер відповідальний цей орган».

Шість років тому, в ніч на 19 лютого 2014 року, під час Революції Гідності відбувся штурм Майдану, захоплення і підпал будівлі Федерації профспілок України. Як наслідок, того дня загинули 8 осіб, завдано тілесних ушкоджень 206 особам, з них 35 – тяжкі, 31 – середньої тяжкості.