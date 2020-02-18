У Житомирі в День Героїв Небесної сотні реконструюють події Майдану

У Житомирі в День Героїв Небесної сотні, 20 лютого, проведуть віче пам’яті та реконструюють події на Майдані 2014 року.

Про це інформує Житомирська міська рада.

«20 лютого Житомир вшанує пам'ять Героїв Небесної сотні на майдані імені С.П. Корольова (біля пам’ятного знаку Героям Небесної сотні). Тут о 18:00 годині відбудеться віче пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід розпочне реконструкція подій на Майдані «Лютий 2014», під час якої запалять вогнища у бочках, а потім відбудеться імпровізований бій та театралізоване дійство «Майдан».

Учасники віче спільно виконають Гімн України, вшанують пам’ять загиблих хвилиною мовчання та покладуть квіти і встановлять лампадки до пам’ятного знаку Героям Небесної сотні під композицію «Плине кача».

Крім того, запланована молитва за участю представників Ради Християнських церков міста Житомира і області.