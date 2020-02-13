Справи Майдану: ДБР вже прийняло від Офісу генпрокурора 42 провадження

Слідчий підрозділ ДБР, який веде "справи Майдану", прийняв 42 кримінальні провадження загальним обсягом понад 6,5 тис. томів.

Про це інформує ДБР.

"Спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, вже прийняв 42 кримінальні провадження від Офісу Генерального прокурора. Загальний обсяг матеріалів справ - понад 6,5 тисяч томів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, про це повідомили слідчі відділу з розслідування "справ Майдану" під час спільної дискусії "Обговорення ситуації щодо справ Майдану та відзначення річниці".

За словами слідчих, протягом останнього місяця до суду скеровано провадження щодо вбивства журналіста й активіста Євромайдану Василя Сергієнка. Також повідомлено про підозру слідчому Дніпровського райвідділу ГУ МВС в місті Києві у незаконному затриманні чотирьох учасників протестів 18 лютого 2014 року.

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Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.

Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Однак із 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

На початку січня 2020 року керівником відділу ДБР із розслідування “справ Майдану” призначили Олександра Буряка.

Фото: dbr.gov.ua