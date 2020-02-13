Справи Майдану: ДБР вже прийняло від Офісу генпрокурора 42 провадження
Про це інформує ДБР.
"Спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, вже прийняв 42 кримінальні провадження від Офісу Генерального прокурора. Загальний обсяг матеріалів справ - понад 6,5 тисяч томів", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, про це повідомили слідчі відділу з розслідування "справ Майдану" під час спільної дискусії "Обговорення ситуації щодо справ Майдану та відзначення річниці".
За словами слідчих, протягом останнього місяця до суду скеровано провадження щодо вбивства журналіста й активіста Євромайдану Василя Сергієнка. Також повідомлено про підозру слідчому Дніпровського райвідділу ГУ МВС в місті Києві у незаконному затриманні чотирьох учасників протестів 18 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.
За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.
Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Однак із 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.
На початку січня 2020 року керівником відділу ДБР із розслідування “справ Майдану” призначили Олександра Буряка.
Фото: dbr.gov.ua