На Банковій підприємці мітингують проти касових апаратів

Під Офісом Президента України проходить акція підприємців з вимогою скасувати закони, що вводять обов'язкове застосування для ФОПів 2-4 груп оподаткування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

На акцію зібралося понад тисяча людей з різних міст України, які стверджують, що прибули з різних регіонів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Окрім підприємців в акції беруть участь представники "Сободи" і Нацкорпусу.

Мітингарі тримають таблички з назвами міст України і плакати з гаслами "SaveФОП", "Захисти ФОП", "Руки геть від спрощеної системи", "Ні знищенню малого бізнесу касовими апаратами!".

Підприємці вважають, що запровадження обов'язкового застосування для ФОПів 2-4 груп оподаткування РРО посилить фіскальний тиск на бізнес, не дасть змоги розвиватись малому підприємництву, призведе до знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Учасники акції встановили сцену, на яку по черзі піднімаються охочі висловитися.

Малі підприємці влаштували протест біля Офісу Президента / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Наразі ситуація спокійна. Правопорядок під Офісом Президента забезпечують кілька десятків правоохоронців.

Перед засіданням уряду, яке планується у середу, мітингарі мають намір переміститися до будівлі Кабінету міністрів.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 вересня 2019 року ухвалила закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про реєстратори розрахункових операцій у смартфоні, а також схвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України.

Після ухвалення цих документів підприємці провели низку акцій під ОПУ з вимогою ветувати закони №1053-1 та №1073, які вони розцінюють як тиск на бізнес.

Президент Володимир Зеленський 17 жовтня 2019 року підписав закони про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про внесення відповідних змін до Податкового кодексу.