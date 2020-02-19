Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адмінбудівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці НГУ, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

У поліції закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.