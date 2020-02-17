Із поліції звільнили копа, який п’яним скоїв смертельну ДТП у Броварах

Правоохоронця, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Броварах, звільнили з Нацполіції.

Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

"За порушення службової дисципліни, за скоєння ДТП з тяжкими наслідками, за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння, за ненадання першої медичної допомоги потерпілій особі, сьогодні, 17 лютого, за наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Нєбитова працівника полку поліції особливого призначення звільнено з НПУ", - йдеться у повідомленні.

Зараз експоліцейський знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Запобіжний захід для правопорушника на час досудового розслідування, яке проводить Державне бюро розслідувань, обере суд.

Як повідомлялося, у Броварах 16 лютого поліцейський, перебуваючи поза службою, за кермом автомобіля Nissan скоїв наїзд на двох людей, у результаті чого один чоловік загинув, інший перебуває у лікарні.

За даними ДБР, працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння.