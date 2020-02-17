Смертельна ДТП у Броварах: Держбюро розслідувань затримало копа-водія

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного з керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції у Київській області після скоєння ним у Броварах смертельної ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

“За попередньою інформацією, 16 лютого 2020 року приблизно о 19.00 у місті Бровари Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті аварії один з пішоходів загинув на місці події, а інший отримав численні травми”, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння, підкреслили в ДБР.

Як повідомлялося, за даними поліції Київської області, після скоєння цього ДТП у Броварах водій намагався втекти з місця події, однак його автомобіль заблокували інші небайдужі водії. Крім того, водій-правопорушник з явними ознаками алкогольного сп’яніння відмовився від проходження освідування на приладі "Драгер".

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов призначив службове розслідування за фактом ДТП за участю правоохоронця.

Фото: ДБР