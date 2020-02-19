Про дивовижну схему, яку ми виявили разом з Мінекономіки

Організатори вже отримали фінансування в розмірі 20 млн грн державних коштів, і в майбутньому розраховували отримати на компанію у Гонконзі від 369 млн грн.

У цьому пості спробую викласти коротко. Паралельно ми подали заяву в НАБУ з усіма прізвищами й документами.

Отже, як ви знаєте, ми разом з Мінфіном, Мінекономіки та іншими органами працюємо над електронною акцизною маркою. Ми вийшли на елегантне рішення, яке дозволить запустити систему без значних інвестицій як збоку бізнесу, так і збоку держави.

Спочатку ми плануємо запустити цю систему на алкоголь, а потім — для ліків і деяких інших груп товарів (не обов'язково підакцизних).

Власне, навколо ліків історія і розгорілася.

Отже, в минулому році Асоціація виробників ліків, яка об'єднує найбільших гравців ринку, домовилася з державою про спільну боротьбу з підробками. Асоціація в цьому зацікавлена, бо вони призводять до падіння продажів. Держава — бо підробки несуть небезпеку для здоров'я громадян та призводять до неплатежів до бюджету.

Спочатку домовились. Компанії, що входять в Асоціацію, зраділи та витратили біля $1 млн на розробку софту і вже були готові передавати його державі.

І тут почалося щось дивне.

Несподівано держава каже Асоціації, що розроблений софт таки не потрібен. Замість цього буде розроблятися інший софт — з б̶л̶е̶к̶д̶ж̶е̶к̶о̶м̶ блокчейном.

Так-так, блокчейн. Як тільки я бачу десь в державних документах блокчейн, мій слух загострюється.

Запускається інвестиційний конкурс, в якому перемагає компанія з Гонконгу. Компанія стверджує, що розробить софт за 369 млн грн і збирається повернути собі ці гроші через ліцензійні платежі від учасників ринку (ось це компанії, які вже витратили $1 млн на створення софта, напевно, здивувалися!).

Більш того, в Україні була створена ТОВ, співвласником якої стала ця компанія з Гонконгу. І ця ТОВ отримала від держави 20 млн грн фінансування, на які вона і повинна була розробити цей софт.

У цій історії ще багато цікавих аспектів. Наприклад, один з членів комісії, який приймав інвестиційне рішення, є близьким родичем політика з попереднього уряду, якого ЗМІ звинувачують у дуже схожій схемі в іншій галузі (там, щоправда, був не Гонконг, а інший офшор).

Цікаво тут все у Кабміні. Що не день, то нове відкриття!

Дмитро Дубілет, Fb