Україна приєдналася до європейського фонду підтримки кіно Eurimages – МКМС
Інформація оприлюднена на сайті МКМС.
За даними відомства, до фонду входять 38 країн-членів, а також Аргентина та Канада як асоційовані члени. Фонд допомагає кіновиробникам у створенні копродукції, підтримує дистрибуцію та кінотеатральний показ фільмів.
Він підтримує копродукцію у формі пільгових позик (soft loans), а кінотеатральне розповсюдження – у формі субсидій (subsidies). Пільгові позики надаються на поворотній основі та повертаються з доходів, об'єднання фінансових ресурсів з метою спільного виробництва фільмів.
Фонд надає підтримку на створення ігрових, документальних та анімаційних фільмів мінімальною тривалістю 70 хвилин. Здійснює чотири конкурсні відбори кінопроєктів на рік, зокрема у 2020 році – 22 січня, 16 квітня, 25 серпня, 20 жовтня.
Підтримка кінотеатрів Фондом здійснюється у співпраці з мережею «Еuropa Сinemas», яка була створена в 1992 році з метою популяризації європейських фільмів і об'єднує понад 1200 кінотеатрів (3123 екранів) у 43 країнах.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 грудня 2019 року схвалила Закон України «Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES")».