Україна приєдналася до європейського фонду підтримки кіно Eurimages – МКМС

МКМС презентувало інформацію про Європейський фонд підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES"), до якого приєдналася Україна.

Інформація оприлюднена на сайті МКМС.

За даними відомства, до фонду входять 38 країн-членів, а також Аргентина та Канада як асоційовані члени. Фонд допомагає кіновиробникам у створенні копродукції, підтримує дистрибуцію та кінотеатральний показ фільмів.

Він підтримує копродукцію у формі пільгових позик (soft loans), а кінотеатральне розповсюдження – у формі субсидій (subsidies). Пільгові позики надаються на поворотній основі та повертаються з доходів, об'єднання фінансових ресурсів з метою спільного виробництва фільмів.

Фонд надає підтримку на створення ігрових, документальних та анімаційних фільмів мінімальною тривалістю 70 хвилин. Здійснює чотири конкурсні відбори кінопроєктів на рік, зокрема у 2020 році – 22 січня, 16 квітня, 25 серпня, 20 жовтня.

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Підтримка кінотеатрів Фондом здійснюється у співпраці з мережею «Еuropa Сinemas», яка була створена в 1992 році з метою популяризації європейських фільмів і об'єднує понад 1200 кінотеатрів (3123 екранів) у 43 країнах.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 грудня 2019 року схвалила Закон України «Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES")».