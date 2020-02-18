Медіагрупи безкоштовно надаватимуть контент каналу для окупованих територій – Бородянський

Контент для нового українського телеканалу для жителів окупованих територій погодилися безкоштовно надавати різні медіагрупи.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський сказав у інтерв’ю DW.

«У нас є домовленості з телевізійними групами України про те, що вони будуть надавати свій найкращий контент цьому телеканалу. Ніхто збагачуватися не буде. Наприклад, медіагрупа «Україна» погодилася надавати такий контент, як футбольні матчі. Там будуть різні продукти різних медіагруп. І немає жодного плану про те, що це буде моноканал», - сказав Бородянський.

За його словами, нині відбувається процес формування сітки. Канал мовитиме українською та російською мовами.

«Завдання цього каналу - доносити правду про Україну», - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявляв про те, що новий український телеканал для жителів окупованих територій планує вийти в ефір з 1 березня.

Влада планувала в лютому запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Він працюватиме на базі каналу іномовлення і буде, за словами Бородянського, розважально-інформаційним каналом.

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Президент України Володимир Зеленський ще напередодні президентських виборів говорив про необхідність "зробити потужний російськомовний канал та розпочати серйозну інформаційну війну". Про створення українського каналу, "який би мовив для всього російськомовного світу", згодом говорив і заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.