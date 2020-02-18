КСУ визнав неконституційними кілька пунктів закону "Про судоустрій і статус суддів" - джерело

Конституційний суд України визнав неконституційними кілька пунктів Перехідних і прикінцевих положень Закону "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ на засіданні у вівторок, 18 лютого, за конституційним поданням суддів Верховного суду України, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

Зокрема, визнаний неконституційним пункт 7 Перехідних і прикінцевих положень закону "Про судоустрій і статус суддів" в частині "Верховного суду України" (про те, що ВСУ припиняє свою роботу), а також пункт 14 в частині "суддів Верховного суду України" (судді ВСУ мають право брати участь у конкурсі на посади суддів ВС).

"Судді Конституційного суду визнали неконституційним конкурс для суддів Верховного суду України", - сказав співрозмовник агентства.

КСУ також визнав неконституційними пункт 25 Перехідних положень закону, у якому йдеться, що "право на отримання щомісячного довічного грошового утримання має суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді або призначений на посаду судді за результатами конкурсу".

Положення, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення цього рішення.

КСУ також закрив конституційне провадження у справі в частині перевірки на конституційність інших оспорюваних положень.

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Довідково. Пункт 7 Перехідних і прикінцевих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів"передбачає: "З дня початку роботи Верховного суду у складі, визначеному цим Законом, Верховний суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку. До припинення діяльності статус, структура, повноваження, порядок роботи, права, обов’язки, гарантії суддів цих судів визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами)".

Згідно з пунктом 14, "судді Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України мають право брати участь у конкурсі на посади суддів Верховного суду у відповідних касаційних судах у порядку, визначеному цим Законом. У разі якщо кандидати з числа суддів мають однакову позицію за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Верховного суду, при всіх інших рівних умовах перевага надається судді, який має більший стаж роботи в судах касаційної інстанції чи Верховному суді України".

У пункті 25 ідеться: "Право на отримання щомісячного довічного грошового утримання у розмірі, визначеному цим Законом, має суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначений на посаду судді за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності цим Законом, та працював на посаді судді щонайменше три роки з дня прийняття щодо нього відповідного рішення за результатами такого кваліфікаційного оцінювання або конкурсу. В інших випадках, коли суддя іде у відставку після набрання чинності цим Законом, розмір щомісячного довічного грошового утримання становить 80 відсотків суддівської винагороди, обчисленої відповідно до положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами). За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді, але не може бути більшим ніж 90 відсотків суддівської винагороди судді, обчисленої відповідно до зазначеного Закону. {Пункт 25 розділу XII із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016; в редакції Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}".

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 червня 2016 року внесла зміни до Конституції (в частині правосуддя), а також ухвалила закон "Про судоустрій і статус суддів", який передбачив формування нового Верховного суду і створення замість трьох вищих спеціалізованих судів єдиного органу, у який увійдуть касаційні підрозділу для розгляду кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних проваджень за касаційними скаргами.

При цьому судді ВСУ, за задумом законотворців, мали змогу потрапити до реформованого Верховного суду через проходження конкурсу разом з іншими претендентами.

Частина суддів ВСУ не погодилися з реформуванням ВСУ і оскаржила низку положень закону у КСУ. 6 жовтня 2016 року вони направили конституційне подання щодо відповідності Основному закону окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року.